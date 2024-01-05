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На пожаре в Заокском районе погиб мужчина
Фото МЧС.

На пожаре в Заокском районе погиб мужчина

5 января в 01.01 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре.

Горело здание по адресу: Заокский район, р. п. Заокский, ул. Ленина. На место происшествия выехали по два пожарных расчета ПСЧ-42, по одному пожарному расчету ПСЧ-36, ПСЧ-32 и ПСЧ-107.

Пожарные прибыли на место через две минуты. Открытое горение ликвидировали в 01.12.

В результате происшествия выгорело помещение на площади 4 кв. м. При пожаре погиб мужчина, его личность сейчас устанавливают. 

Уважаемые жители и гости Тульской области! Будьте бдительны!

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — «01» или с мобильного — «112» и «101».

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