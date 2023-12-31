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Одна пара сережек и неброский маникюр: с 1 января изменится внешний вид сотрудников фастфудов

Одна пара сережек и неброский маникюр: с 1 января изменится внешний вид сотрудников фастфудов

Изменения коснутся и количества часов работы несовершеннолетних. Смена их станет длиннее.

Новые требования касаются прежде всего внешнего вида сотрудников, сообщает Mash. Работники сетей быстрого питания теперь могут носить:

  • не больше одной пары серёжек и пирсинг без камней;
  • маникюр с покрытием из семи цветов, от полупрозрачных и нюдовых до белых и пастельных. Можно ли красить ногти мальчикам — вопрос оставили открытым;
  • на работу можно приходить в кроссовках, но носки только тёмные.

График работы несовершеннолетних станет более плотным: смены продлят до 22:00, можно работать в воскресенье, есть бургеры и салаты в бесплатных обедах и требовать выходные при работе 5/2.

Расписку о согласии родителей дети должны предоставить заранее.

Для клиентов из изменений — лишь пластиковые стаканчики для коктейлей и напитков вместо привычных бумажных.
 

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