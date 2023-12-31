Одна пара сережек и неброский маникюр: с 1 января изменится внешний вид сотрудников фастфудов

Новые требования касаются прежде всего внешнего вида сотрудников, сообщает Mash. Работники сетей быстрого питания теперь могут носить:
- не больше одной пары серёжек и пирсинг без камней;
- маникюр с покрытием из семи цветов, от полупрозрачных и нюдовых до белых и пастельных. Можно ли красить ногти мальчикам — вопрос оставили открытым;
- на работу можно приходить в кроссовках, но носки только тёмные.
График работы несовершеннолетних станет более плотным: смены продлят до 22:00, можно работать в воскресенье, есть бургеры и салаты в бесплатных обедах и требовать выходные при работе 5/2.
Расписку о согласии родителей дети должны предоставить заранее.
Для клиентов из изменений — лишь пластиковые стаканчики для коктейлей и напитков вместо привычных бумажных.