Одна пара сережек и неброский маникюр: с 1 января изменится внешний вид сотрудников фастфудов

Изменения коснутся и количества часов работы несовершеннолетних. Смена их станет длиннее.

Новые требования касаются прежде всего внешнего вида сотрудников, сообщает Mash. Работники сетей быстрого питания теперь могут носить:

не больше одной пары серёжек и пирсинг без камней;

маникюр с покрытием из семи цветов, от полупрозрачных и нюдовых до белых и пастельных. Можно ли красить ногти мальчикам — вопрос оставили открытым;

на работу можно приходить в кроссовках, но носки только тёмные.

График работы несовершеннолетних станет более плотным: смены продлят до 22:00, можно работать в воскресенье, есть бургеры и салаты в бесплатных обедах и требовать выходные при работе 5/2.

Расписку о согласии родителей дети должны предоставить заранее.

Для клиентов из изменений — лишь пластиковые стаканчики для коктейлей и напитков вместо привычных бумажных.

