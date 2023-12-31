Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается резкое похолодание и усиление ветра

К 1 января похолодает в среднем на 10 градусов.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки 1 января на территории региона ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 7-12 градуса. Об этом сообщает Ситуационный центр.

Изменению температурного фона будет сопутствовать усиление ветра:

«В Тульской области в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 1 января ожидается усиление ветра до 12-17м/с, гололед, гололедица, налипание мокрого снега, понижение температуры», — сообщает региональное МЧС.

Ведомство напоминает телефоны экстренных служб: 112 или 101.