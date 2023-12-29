  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать отравлений за праздничным столом - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать отравлений за праздничным столом
Фото freepik.com

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать отравлений за праздничным столом

В преддверии новогодних праздников санитарное ведомство напоминает о простых правилах безопасности.

Покупка продуктов

Перед праздниками многие стараются приобретать продукты заранее, но это не всегда хорошая идея. Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, приобретайте продукты только с длительным сроком хранения, обращайте внимание на срок годности, состав и условия хранения. Кроме того, следует приобретать еду только в разрешенных местах торговли.

Приготовление блюд и хранение продуктов

Опасными для здоровья могут стать майонезные многослойные салаты, кондитерские изделия с кремом, полуфабрикаты из рубленного мяса. Готовьте салаты и холодец в небольших количествах, тщательно промывайте и обдавайте кипятком зелень, овощи, фрукты, соблюдайте условия хранения продуктов и не забывайте про сроки годности. Торты и пирожные следует хранить в холодильнике, а рыбу и мясо – по раздельности. Что касается майонезных салатов, их не стоит оставлять в холодильнике дольше, чем на сутки. Чтобы избежать отравлений, не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней. 

Праздничное время

31 декабря не пропускайте завтрак и обед. Не садитесь за стол голодными. Не стремитесь попробовать все блюда – чем разнообразнее пища, тем выше нагрузка на организм.

Соблюдайте очередность подачи блюд – сначала салаты и легкие закуски, затем более сытные варианты и горячее. Не употребляйте холодные блюда после горячих и не запивайте еду газированными напитками. Употребляйте алкоголь в умеренных количествах. А главное, не перегружайте организм физическими нагрузками: не стоит сразу из-за стола кататься на горку или каток.

Материал подготовлен на основе информации Управления Роспотребнадзора по Тульской области.
Сюжет: Новый год-2024
31 декабря на россиян обрушится магнитная буря
Мир
31 декабря на россиян обрушится магнитная буря
сегодня, в 12:49, 3 386 0
Задобрить символ года: в чем встречать год Дракона, что подать на стол и как украсить дом
Обзоры / Инструкция
Задобрить символ года: в чем встречать год Дракона, что подать на стол и как украсить дом
вчера, в 15:00, 24 2053 0
Где в Туле работают елочные базары: карта
Жизнь Тулы и области
Где в Туле работают елочные базары: карта
вчера, в 13:04, 11 870 0
Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь
Жизнь Тулы и области
Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь
вчера, в 10:40, 18 1943 0
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:04 0
Другие статьи по темам
Событие
новогоднее застолье
Место
Управления Роспотребнадзора по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Семья из Алексина получила подарок от Алексея Дюмина
Семья из Алексина получила подарок от Алексея Дюмина
Тульский цирк устроил праздник для юных жителей города
Тульский цирк устроил праздник для юных жителей города
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.