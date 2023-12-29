В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать отравлений за праздничным столом

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Покупка продуктов

Перед праздниками многие стараются приобретать продукты заранее, но это не всегда хорошая идея. Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, приобретайте продукты только с длительным сроком хранения, обращайте внимание на срок годности, состав и условия хранения. Кроме того, следует приобретать еду только в разрешенных местах торговли.

Приготовление блюд и хранение продуктов

Опасными для здоровья могут стать майонезные многослойные салаты, кондитерские изделия с кремом, полуфабрикаты из рубленного мяса. Готовьте салаты и холодец в небольших количествах, тщательно промывайте и обдавайте кипятком зелень, овощи, фрукты, соблюдайте условия хранения продуктов и не забывайте про сроки годности. Торты и пирожные следует хранить в холодильнике, а рыбу и мясо – по раздельности. Что касается майонезных салатов, их не стоит оставлять в холодильнике дольше, чем на сутки. Чтобы избежать отравлений, не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней.

Праздничное время

31 декабря не пропускайте завтрак и обед. Не садитесь за стол голодными. Не стремитесь попробовать все блюда – чем разнообразнее пища, тем выше нагрузка на организм.

Соблюдайте очередность подачи блюд – сначала салаты и легкие закуски, затем более сытные варианты и горячее. Не употребляйте холодные блюда после горячих и не запивайте еду газированными напитками. Употребляйте алкоголь в умеренных количествах. А главное, не перегружайте организм физическими нагрузками: не стоит сразу из-за стола кататься на горку или каток.

Материал подготовлен на основе информации Управления Роспотребнадзора по Тульской области.