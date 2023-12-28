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В Тульской области пройдет рейд ГИБДД «Новогодний перевозчик»
Фото Алексея Пирязева

В Тульской области пройдет рейд ГИБДД «Новогодний перевозчик»

Особое внимание уделят транспортным средствам, обслуживающим муниципальные и межмуниципальные маршруты регулярных перевозок.

С 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в Тульской области пройдет рейд ГИБДД «Новогодний перевозчик». Мероприятие направлено на соблюдение законодательства при перевозках пассажиров автобусами и легковыми такси. Особое внимание будет уделено транспортным средствам, обслуживающим муниципальные и межмуниципальные маршруты регулярных перевозок, соблюдению водителями режима труда и отдыха, наличию действующих разрешений на работу легкового такси и необходимых документов для перевозки пассажиров.

Дополнительно будет обращено внимание на техническое состояние автобусов и автомобилей легкового такси — исправность ремней безопасности, износ протектора шин, состояние внешних световых приборов, внесение изменений в конструкцию и т. д.

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сегодня, в 12:32 +1
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