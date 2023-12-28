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Машина каршеринга перемолола туляка на парковке «Глобуса»: водитель предстанет перед судом
Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Романа Букарева

Машина каршеринга перемолола туляка на парковке «Глобуса»: водитель предстанет перед судом

Расследование уголовного дела о жестком ДТП завершено.

СК объявил об окончании расследования уголовного дела в отношении жительницы региона, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).

 

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Следствием установлено, что 12 августа 2022 года на территории парковки ТЦ «Глобус» обвиняемая, не имея водительского удостоверения и управляя автомобилем каршеринга Volkswagen Polo, совершила наезд на пешехода — туляка Романа Букарева. В результате преступных действий потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Myslo уже рассказывал эту печальную историю. Подробности вы можете прочитать здесь.

Изначально следствие по ДТП вели полицейские следователи. И дело явно затягивалось: за год пострадавшему даже не смогли провести судебно-медицинскую экспертизу. А сроки давности привлечения виновницы к ответственности могли бы вскоре истечь.

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Тогда пострадавший Роман Букарев обратился в редакцию Myslo, чтобы предать свою историю огласке. После нашей статьи «Туляка перемолола машина каршеринга в ДТП на парковке „Глобуса“. Почему следствие затягивается?» дело очень быстро пошло. Дело передали из полиции в Следственный комитет. 

Уже в ноябре 2023 года Роман на личном приеме обратился к руководителю следственного управления СК России по Тульской области Владимиру Усову и попросил взять ход расследования дела под личный контроль. 

И уже через месяц расследование по делу завершили.

— В настоящее время следственным отделом по Зареченскому району г. Тулы СУ СК России по Тульской области собраны достаточные доказательства, подтверждающие причастность обвиняемой к совершенному преступлению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в Следственном комитете.

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сегодня, в 12:26 +7
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