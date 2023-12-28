Машина каршеринга перемолола туляка на парковке «Глобуса»: водитель предстанет перед судом

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Романа Букарева

СК объявил об окончании расследования уголовного дела в отношении жительницы региона, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).

Следствием установлено, что 12 августа 2022 года на территории парковки ТЦ «Глобус» обвиняемая, не имея водительского удостоверения и управляя автомобилем каршеринга Volkswagen Polo, совершила наезд на пешехода — туляка Романа Букарева. В результате преступных действий потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Myslo уже рассказывал эту печальную историю. Подробности вы можете прочитать здесь.

Изначально следствие по ДТП вели полицейские следователи. И дело явно затягивалось: за год пострадавшему даже не смогли провести судебно-медицинскую экспертизу. А сроки давности привлечения виновницы к ответственности могли бы вскоре истечь.

Тогда пострадавший Роман Букарев обратился в редакцию Myslo, чтобы предать свою историю огласке. После нашей статьи «Туляка перемолола машина каршеринга в ДТП на парковке „Глобуса“. Почему следствие затягивается?» дело очень быстро пошло. Дело передали из полиции в Следственный комитет.

Уже в ноябре 2023 года Роман на личном приеме обратился к руководителю следственного управления СК России по Тульской области Владимиру Усову и попросил взять ход расследования дела под личный контроль.

И уже через месяц расследование по делу завершили.

— В настоящее время следственным отделом по Зареченскому району г. Тулы СУ СК России по Тульской области собраны достаточные доказательства, подтверждающие причастность обвиняемой к совершенному преступлению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в Следственном комитете.