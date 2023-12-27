На Международной выставке-форуме «Россия» прошла традиционная тульская свадьба

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Старинная тульская свадьба – это красочная церемония из нескольких эпизодов: встреча свадебного поезда, испытания жениха и невесты; пожелания на свадебной ёлке; обряд с рушником, в котором старшие члены семьи напутствуют молодых.

В таком формате поженились наладчик производственного оборудования ООО «Юнилевер Русь» Павел Мартынов и налоговый инспектор Анастасия Зайцева. Они были одеты в традиционные тульские свадебные костюмы. Церемония завершилась хороводами и тульской кадрилью.

Свадебный обряд провели артисты фольклорного ансамбля «Услада» Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского. Молодоженов поздравила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она пожелала им счастливого брака, любви и взаимопонимания.

По словам Ольги Гремяковой, губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание поддержке семьи, сохранению семейных ценностей. Сейчас особенно важно сохранять и передавать семейные традиции от поколения к поколению.

Она вручила молодоженам сертификаты на свадебное путешествие по Тульской области и на приобретение бытовой техники. А также символ домашнего уюта и гостеприимства – самовар.

В этот день выставку-форум «Россия» посетили 100 школьников из Мариуполя. Они гостят в Тульской области по приглашению Губернатора. Для ребят была организована экскурсия по выставке, они посмотрели тульский стенд и получили сладкие подарки.