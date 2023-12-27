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Губернатор поздравил тульских спасателей с профессиональным праздником

Губернатор поздравил тульских спасателей с профессиональным праздником

Он пожелал сотрудникам МЧС действовать решительно, храбро и с полной отдачей.

Сегодня, 27 декабря сотрудники и ветераны Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отмечают свой профессиональный праздник.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил спасателей с профессиональным праздником:
 

– Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В подразделениях МЧС России служат мужественные, самоотверженные люди.

В борьбе с пожарами, при техногенных авариях, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, везде и всегда вы действуете решительно и храбро, с полной отдачей. Преодолевая трудности и рискуя собой, спасаете самое дорогое – человеческую жизнь.

Это требует от вас особой выучки, самообладания и готовности в любой ситуации выполнить свой долг.

Благодарю вас за высокий профессионализм, твердость духа и преданность делу.

Уверен, что вы и впредь будете хранить славные традиции тульских спасателей, с честью нести службу на благо жителей региона и всей страны.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и всего самого доброго в наступающем Новом году!

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