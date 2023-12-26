Туляк Елисей Иващиненко выступил в финале конкурса «Синяя птица» на канале «Россия»

Фото: culture.tularegion.ru

Юный музыкант стал обладателем специального приза от организаторов.

На телеканале «Россия» состоялся финал юбилейного сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Это уникальное детское шоу, в котором выступают талантливые дети со всей России: они поют, играют музыкальных инструментах, танцуют, исполняют акробатические номера и трюки.

В жюри проекта входят известные деятели культуры: Сергей Безруков, Денис Мацуев, Евгений Миронов и Николай Цискаридзе. В финальном этапе приняли участие 9 конкурсантов, среди которых был туляк Елисей Иващиненко.

Он – воспитанник Тульской областной детской музыкальной школы имени Г. З. Райхеля и Центра одарённых детей Тульской области «Мастерская талантов», лауреат многочисленных международных и всероссийских конкурсов.

Елисей осваивает баян под руководством Заслуженного работника культуры РФ Валерия Ершова. Юный туляк подготовил яркое выступление и стал обладателем специального приза от организаторов конкурса – баяна «Юпитер».