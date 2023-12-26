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Туляк Елисей Иващиненко выступил в финале конкурса «Синяя птица» на канале «Россия»
Фото: culture.tularegion.ru

Туляк Елисей Иващиненко выступил в финале конкурса «Синяя птица» на канале «Россия»

Юный музыкант стал обладателем специального приза от организаторов.

На телеканале «Россия» состоялся финал юбилейного сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Это уникальное детское шоу, в котором выступают талантливые дети со всей России: они поют, играют музыкальных инструментах, танцуют, исполняют акробатические номера и трюки.

В жюри проекта входят известные деятели культуры: Сергей Безруков, Денис Мацуев, Евгений Миронов и Николай Цискаридзе. В финальном этапе приняли участие 9 конкурсантов, среди которых был туляк Елисей Иващиненко.

Он – воспитанник Тульской областной детской музыкальной школы имени Г. З. Райхеля и Центра одарённых детей Тульской области «Мастерская талантов», лауреат многочисленных международных и всероссийских конкурсов.

Елисей осваивает баян под руководством Заслуженного работника культуры РФ Валерия Ершова. Юный туляк подготовил яркое выступление и стал обладателем специального приза от организаторов конкурса – баяна «Юпитер». 

 

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