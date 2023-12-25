В Туле прошел чемпионат области по легкой атлетике

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области

Рассказываем, кто стал победителем.

В манеже Центрального стадиона Тулы прошли старты чемпионата области по легкой атлетике в помещении. В соревнованиях приняли участие более 200 участников.

победители

Бег 60 м:

Артём Рожнов (6,89 с) и Дарья Вихарева (7,63 с).

Бег 200 м:

Антон Сигушин (22,90) и Анастасия Макарова (26,80).

Бег 400 м:

Александр Митяев (51,04) и Вера Полякова (60,40).

Бег 800 м:

Виталий Ходаков (2.07,7) и Вера Полякова (2.26,0).

Бег 1500 м:

Илья Самошин (4.11,9) и Анастасия Мишина (4.42,5).

Бег 3000 м:

Александр Именин (8.34,5) и Ирина Леонова (10.17,1).

Бег 60 м с барьерами:

Максим Антонов (8,63) и Александра Ходакова (9,44).

Прыжок в высоту:

Кирилл Кудрявцев (1 м 80 см) и Юлия Якунина (1 м 65 см).