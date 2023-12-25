В Туле прошел чемпионат области по легкой атлетике

В манеже Центрального стадиона Тулы прошли старты чемпионата области по легкой атлетике в помещении. В соревнованиях приняли участие более 200 участников.
Бег 60 м:
Артём Рожнов (6,89 с) и Дарья Вихарева (7,63 с).
Бег 200 м:
Антон Сигушин (22,90) и Анастасия Макарова (26,80).
Бег 400 м:
Александр Митяев (51,04) и Вера Полякова (60,40).
Бег 800 м:
Виталий Ходаков (2.07,7) и Вера Полякова (2.26,0).
Бег 1500 м:
Илья Самошин (4.11,9) и Анастасия Мишина (4.42,5).
Бег 3000 м:
Александр Именин (8.34,5) и Ирина Леонова (10.17,1).
Бег 60 м с барьерами:
Максим Антонов (8,63) и Александра Ходакова (9,44).
Прыжок в высоту:
Кирилл Кудрявцев (1 м 80 см) и Юлия Якунина (1 м 65 см).