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В декабре тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 120 000 рублей в юриспруденции

В декабре тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 120 000 рублей в юриспруденции

Публикуем топ-10.

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в юриспруденции за декабрь в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.

Топ-10 выглядит так:

  1. Руководитель юридического отдела — до 120 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87997770
  2. Юрист по сопровождению строительных объектов — от 100 000 до 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87992244
  3. Юрист — от 70 000 до 90 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90812690
  4. Юрисконсульт — от 88 500 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90176170
  5. Юрисконсульт — до 80 460 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90911910
  6. Менеджер по работе с клиентами в отделение банка — от 77 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90182191
  7. Юрист в отдел аренды — от 70 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90737703
  8. Юрисконсульт (банкротство физических лиц) — от 50 000 до 70 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89989115
  9. Юрист/помощник арбитражного управляющего — до 65 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90285060
  10. Юрисконсульт — от 50 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89685185

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