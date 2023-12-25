В декабре тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 120 000 рублей в юриспруденции

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в юриспруденции за декабрь в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.
Топ-10 выглядит так:
- Руководитель юридического отдела — до 120 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87997770
- Юрист по сопровождению строительных объектов — от 100 000 до 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87992244
- Юрист — от 70 000 до 90 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90812690
- Юрисконсульт — от 88 500 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90176170
- Юрисконсульт — до 80 460 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90911910
- Менеджер по работе с клиентами в отделение банка — от 77 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90182191
- Юрист в отдел аренды — от 70 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90737703
- Юрисконсульт (банкротство физических лиц) — от 50 000 до 70 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89989115
- Юрист/помощник арбитражного управляющего — до 65 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90285060
- Юрисконсульт — от 50 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89685185