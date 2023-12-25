Велогонщики команды Marathon-Tula выступят на «Играх будущего» в Казани

В этих крупных инновационных международных соревнованиях от Marathon-Tula примут участие призер Олимпийских игр Гульназ Хатунцева, призер чемпионатов мира и чемпион Европы Сергей Ростовцев, призер Кубка мира Диана Климова и чемпион России по велоспорту на шоссе, победитель и призер крупных международных гонок Петр Рикунов.

«Игры будущего — 2024» — это инновационный турнир в дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт VR-AR-технологии. В нем планируют принять порядка 2000 участников из более 100 стран. Заключительная жеребьевка состоится в январе на ВДНХ. Соревнования пройдут в Казани и Сочи.

22 февраля велогонщики выступят в дисциплине «Виртуальная велогонка». Ее фиджитал-формат (на велостанке в виртуальной реальности) будет включать в себя скретч, индивидуальную гонку, гонку с выбыванием, темпо-гонку, гонку по очкам. Награды разыгрываются среди смешанных команд (по два мужчины и две женщины).

— «Игры будущего» — один из главных проектов российского спорта на сезон-2024. Они состоятся впервые в истории. К фиджитал-соревнованиям в Казани и раньше было много внимания, но этот турнир — крупнейший. И теперь в нем представлен велоспорт, поэтому для нас так важно стать его частью. Это возможность проявить себя, прочувствовать новый формат, быть в центре глобального события. Велоспорт заслуживает такого внимания, и мы всегда выступаем за новые идеи в его развитии, — сказал генеральный менеджер Marathon-Tula Александр Егоров.

Гульназ Хатунцева отметила:

— Я нахожусь в предвкушении, потому что для меня такой формат — действительно что-то новое и неизведанное. Для меня честь принимать участие в «Играх будущего», очень рада быть в числе первооткрывателей фиджитал-дисциплин по велоспорту.

Команда Marathon-Tula была создана в 2017 году на базе Тульского спортивного резерва под патронажем губернатора Тульской области Алексея Дюмина и при поддержке президента инвестиционной компании Marathon Group Александра Винокурова. Основная цель проекта — помочь молодым перспективным гонщикам добиться успеха, в том числе на Олимпийских играх. За время существования проекта гонщики команды неоднократно поднимались на подиумы Кубков мира, чемпионатов мира и Европы, первенств мира и Европы по велоспорту-треку. Гульназ Хатунцева на Играх в Токио завоевала бронзу в мэдисоне с Марией Новолодской.