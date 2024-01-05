Названы самые популярные и редкие имена новорожденных в 2023 году

Популярные имена
Девочки:
Анна, Александра, Алиса, Варвара, Василиса, Виктория, Вероника, Ева, Елизавета, Ксения, Мария, Мирослава, Милана, Полина, София.
Мальчики:
Александр, Артём, Дмитрий, Егор, Иван, Илья, Кирилл, Лев, Матвей, Михаил, Максим, Марк.
Редкие имена
Девочки:
Алекса, Ариэлла, Анна-Штефания, Адель, Ариэль, Аглая, Ассоль, Аврора, Анисия, Бэлла, Витана, Венеция, Велена, Герда, Есения, Евсения, Жасмин, Златослава, Ия, Каролина, Камилла, Лия, Латвина, Милиса, Мартина, Мира-Эфе, Милена, Матрёна, Николь, Оливия, Юнона, Янетта, Тасмия, Феврония, Эльза, Паулина, Ярина, Ясмина.
Мальчики:
Адам, Алексей-Арад, Арам, Данияр, Дарий, Добрыня, Гор, Гордей, Елисей, Кристьян, Леон, Леонтий, Максимилиан, Мартин, Марсель, Мирослав, Ной, Платон, Савва, Эмир, Ян, Ярополк, Яромир, Яросвет, Эрнст.