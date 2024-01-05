Жители с улицы Вильямса в Туле жалуются на ледяные батареи в квартирах

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Читатель Сергей написал в наш чат в четыре утра: «Пролетарский район. Вильямса. Опять без отопления». В восемь утра читательница Валерия: «Опять нет отопления на улице Вильямса. Что происходит?»

Мы запросили комментарий у администрации города. Вот что нам ответили.

По информации управления по городскому хозяйству:

— В связи с проводимыми в ночные часы 5 января неотложными работами на котельной АО «Тулатеплосеть» по адресу: Тула, ул. Щегловская засека, 31, были временно понижены параметры теплоносителя. В настоящее время нормативное теплоснабжение восстановлено.

Читатели подтвердили, что сейчас «батареи начали теплеть».