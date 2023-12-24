Как в Туле прошел забег Дедов Морозов: репортаж Myslo

Фото Алексея Пирязева и Дарьи Лашкевич, текст Дарьи Лашкевич

Утром 24 декабря более 800 спортсменов ринулись навстречу 2024 году и поборолись за негласный титул помощника Деда Мороза.

Сказочные декорации, пушистый снег, нарядная елка – все это уместилось в Центральном парке им. П.П. Белоусова, на площади у фонтана. Спортсмены от мала до велика собрались на свежем воздухе, чтобы провести время с друзьями, попробовать свои силы или побить собственный рекорд.

Сразу после танцевальной разминки стартуют забеги на 400 м и 700 м – здесь соревнуются младшие спортсмены, в толпе ласково названные «бегунками». Родители, друзья, опытные марафонцы прильнули к заграждениям, чтобы поддержать ребят и сделать памятные фотографии. На старт, внимание… Вперед!

Разыгрались недетские страсти: место нашлось и для побед, и для горьких слез поражения, а кто-то просто радуется сладкому подарку и нарядной медальке. В числе первых из стартового коридора выходят Игорь, Елена и Настя – главная спортсменка в команде.

– Тяжело было бежать?

Девочка зачарованно разглядывает пачку кукурузных палочек и застенчиво отвечает:

– Да…

– В первый раз участвует, решили попробовать свои силы, – Игорь гордо улыбается и поправляет дочке шарф. – Братики бегают, вот и сестренка за ними следом. Сами мы не бегаем, только детей приучаем.

У финиша ребят встречает маленькая снегурочка Ярослава и ее мама Олеся. Они поздравляют конкурсантов и угощают их конфетами.

– Новый Год, - улыбается Олеся, – всем хочется волшебства. А съешь конфетку – будет маленькое чудо!

– Да! – задорно подтверждает девочка и прячется за спину родительницы.

Первые два этапа соревнования проходят быстро – на сцене уже награждают победителей. Следующий – костюмированный забег. Тут спортсмены и любители двигаются в комфортном для себя темпе – учет времени не ведется, а главный критерий – яркий необычный наряд. Кого тут только не встретишь: Надя и Женя из «Иронии судьбы», пираты, деды морозы, сказочные персонажи, даже динозавр затесался в толпе – дети (а также их родители) открыли фотоохоту на сотрудника Экзотариума в ростовом костюме.

Из Орла в Тулу прилетело семейство драконов – Илья, Ольга и с ними – Ксения.

– Бег – наше хобби, – рассказывает Илья. – Мы постоянные гости города, участвуем почти во всех проводимых забегах. Сегодня забег семейный.

– Спорт – наш образ жизни, – подтверждает Ольга.

Взрослые не отстают от младших: подходит время пяти- и десятикилометровки. Тут недостаточно силы физической – важно иметь в запасе терпение и внутренний стержень.

Так, например, Даниил не прекратил занятия спортом даже после того, как лишился ноги:

– Я и до этого занимался спортом, бегаю всю сознательную жизнь. Постоянно участвую во всех тульских марафонах. К бегу меня приучила семья. Бросать? А зачем? Делаю это я для удовольствия – сегодня планирую преодолеть дистанцию в 5 километров.

Возраст – тоже не помеха. Киреевчанин Алексей Куличёв в свои 73 года всем фору даст:

– В спорте я уже 50 лет. Жизнь такая была: я и за школу бегал, и в ПТУ – там кормили, талоны давали… Я выжил: все мои друзья спились, рано повыходили из жизни, а я вот благодаря бегу выжил. Являюсь многократным чемпионом России, чемпион Советского Союза 1991 года, рекордсмен на дистанции 3000 метров – в 40 лет я пробежал 3 километра за 8 [минут] 45 [секунд] – этот рекорд держался потом 19 лет!

Ведущий-Дед Мороз подзывает зрителей ближе к сцене: теперь награждают спортсменок, которые первые финишировали на 5 километрах. Призовых мест всего три, а участников – более 800 человек. Каждый сам определяет для себя, что есть победа – денежный сертификат и подарки от спонсоров, выход за границы собственных возможностей или новый опыт. На этот счет

Мы поговорили с Ириной Леоновой – абсолютной победительницей в данной категории: дистанцию она преодолела за 18 минут и 49 секунд.

– Я начала заниматься совершенно случайно: сначала было спортивное ориентирование, а профессионально – хотя профессионалом я себя и сейчас не считаю – заняться бегом мне предложил тренер – случайно увидел меня на каком-то маленьком забеге. Втянулась как-то, уже 5 лет не могу остановиться (смеется). Секрет успеха – отдых. У большинства людей есть такая ошибка: не умеют отдыхать, не чувствуют вот эту грань, загоняют себя и по итогу никакого результата не добиваются. Мне, наверное, больше важен результат. Участие участием, но, когда есть возможность посоперничать, конечно хочется обогнать. Я за победу!