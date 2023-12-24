Как тульские строители восстанавливают Мариуполь

В восстановлении Мариуполя наш регион участвует уже второй год.

За это время строители отремонтировали 21 многоквартирный дом. На объектах заменили кровли, инженерные системы, установили окна, отремонтировали места общего пользования, водопроводные сети. Завершаются работы по ремонту фасадов.

Восстановлено общежитие лицея, которое используется в качестве маневренного фонда. Ведется восстановление и самого лицея. Уже отремонтированы несущие конструкции, перекрытия, восстановлены стены и перегородки, наружные и внутренние инженерные системы, заменены оконные блоки. Завершается облицовка фасадов и ремонт крыш. Основные силы сосредоточены на чистовой отделке учебных классов, мастерских, спортивного и актового залов. Работы на объекте ведутся с опережением графика. К июню 2024 года лицей будет окончательно восстановлен: там заменят все инженерные сети, благоустроят территорию, привезут новое технологическое оборудование. В обновленном здании смогут учиться 800 студентов.

В прошлом году тульские строители также восстановили детский садик на 205 мест. Дошкольники получили уютные группы, игрушки, детские книжки. А воспитатели – методическую поддержку тульских коллег.

1 сентября открылась обновленная школа на 1229 мест со спортивной и игровой зонами, площадкой для тихого отдыха.

В ходе подготовки к отопительному сезону на закрепленной за Тульской областью территории отремонтировали запорную арматуру и заменили аварийные участки сетей. Отопительный сезон стартовал 17 октября. Тепло поступает в 21 многоквартирный дом и на три социальных объекта. На случай аварийных ситуаций работает аварийно-восстановительная бригада. Нарушений в работе системы теплоснабжения не зафиксировано.

Специалисты из Тульской области благоустроили четыре игровые и спортивные площадки. На них обустроили зоны отдыха, кронировали деревья, установили энергосберегающее освещение.

Во дворах установили беседки, скамейки, игровые элементы, урны, современные контейнерные площадки.

На улице Азовстальской установлен современный остановочный павильон.

У мариупольцев появилось первое отделение МФЦ в фирменном стиле «Мои документы». Его отремонтировали и оснастили всеми цифровыми решениями, которые используются в МФЦ Тульской области.

Большую помощь горожанам оказывают и тульские медики. Врачи провели в Мариуполе девять смен. За это время они осмотрели 23 тысячи человек, в том числе порядка 7 тысяч детей.

В этом году за счет внебюджетных средств Фонда развития Тульской области «Перспектива» в городе восстановлены Свято-Амвросиевский храм и его трапезная. Все работы идут по графику и находятся на личном контроле Алексея Дюмина.

Все восстановительные работы в Мариуполе ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой, которое губернатор Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин подписали на ПМЭФ-2022.