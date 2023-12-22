В с. Жемчужниково привезут мощи святой Матроны Московской

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Ковчег будет находиться в Храме Илии Пророка.

В Свято-Ильинском Храме в селе Жемчужниково Одоевского района Тульской области с 1 по 10 января будет находиться ковчег с мощами святой старицы Матроны Московской.