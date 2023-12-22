  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В с. Жемчужниково привезут мощи святой Матроны Московской - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В с. Жемчужниково привезут мощи святой Матроны Московской
Фото: vk.com/public165013179

В с. Жемчужниково привезут мощи святой Матроны Московской

Ковчег будет находиться в Храме Илии Пророка.

В Свято-Ильинском Храме в селе Жемчужниково Одоевского района Тульской области  с 1 по 10 января будет находиться ковчег с мощами святой старицы Матроны Московской.

Храм будет открыт для посещения ежедневно, с 9.00 до 19.00.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
храммощи святоймощи Матроны Московской
Место
Тульская областьОдоевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 2023 году в Алексине, Веневе и Щекино появились «умные светофоры»
В 2023 году в Алексине, Веневе и Щекино появились «умные светофоры»
В Тульской области ожидаются «температурные качели»
В Тульской области ожидаются «температурные качели»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.