В с. Жемчужниково привезут мощи святой Матроны Московской

В Свято-Ильинском Храме в селе Жемчужниково Одоевского района Тульской области с 1 по 10 января будет находиться ковчег с мощами святой старицы Матроны Московской.
Храм будет открыт для посещения ежедневно, с 9.00 до 19.00.
Ковчег будет находиться в Храме Илии Пророка.
В Свято-Ильинском Храме в селе Жемчужниково Одоевского района Тульской области с 1 по 10 января будет находиться ковчег с мощами святой старицы Матроны Московской.
Храм будет открыт для посещения ежедневно, с 9.00 до 19.00.
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