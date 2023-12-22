В 2023 году в Алексине, Веневе и Щекино появились «умные светофоры»

Фото из архива Myslo

География действия системы расширилась: теперь в нее включены не только Тула и Новомосковск, но и Алексин, Венев и Щекино. В этих городах были модернизированы и дооснащены светофоры.

Более половины из них – «умные»: они самостоятельно определяют загруженность улиц и выбирают оптимальный режим регулирования, прогнозируя свою работу на ближайшие 4 часа.

«Умные» светофоры сокращают пробки и помогают соблюсти график движения общественного транспорта.

На ул. Оборонной в Туле появился «умный» пешеходный переход: он автоматически распознает приближение пешехода и выводит предупреждение для водителя на информационное табло. Как только пешеход выходит на проезжую часть, включается световая «зебра».

Отмечается, что по итогам года Тульская область показала хороший результат и на федеральном уровне была признана одной из ведущих в стране по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».