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Скончался судья Щекинского районного суда

Скончался судья Щекинского районного суда

Он умер на 54-м году жизни.

15 декабря 2023 года на 54-м году ушел из жизни Владимир Григорьевич Гольнев — судья Щекинского районного суда. Об этом сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области. 
 
Владимир Григорьевич родился 31 января 1970 года в Щекино. В 1988 году окончил среднее профессиональное училище № 29 Тулы и начал трудиться электрослесарем подземного участка шахты «Западная» ПО «Тулауголь».

С июля 1988 года по май 1990 года Гольнев проходил службу в Вооруженных силах Советской Армии. 

После окончания в 1995 году Воронежского государственного университета работал начальником сектора юридического отдела АО «Тулауголь». 

С июня 1996 года по март 2004 года Владимир Григорьевич — помощник прокурора Щекинского района. 

Указом Президента РФ от 28.02.2004 № 274 Гольнев назначен на должность судьи Щекинского городского суда, где проработал с марта 2004 года по 31 декабря 2016 года.

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