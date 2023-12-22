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В Туле подешевели яйца
Изображение от Anastasia Kazakova на Freepik.

В Туле подешевели яйца

Такую тенденцию зафиксировал Туластат.

В Тульской области подешевели яйца. Об этом говорится в исследовании Туластата. Согласно этим данным за период с 11 по 18 декабря в регионе зафиксировано снижение цен на 3,5%. Средняя стоимость десятка составила 126,07 руб. (неделю назад было 130,74 руб.).

По данным Туластата, также за неделю подешевели макароны и картофель — на 2,2%, капуста — на 1,5%. Средняя цена за килограмм — 99,69 руб., 19,06 руб. и 25,54 руб. соответственно.

Подробная инфографика:

Средние потребительские цены на отдельные виды товаров и услуг по Тульской области на 18 декабря 2023 года.jpg

 

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