В Туле подешевели яйца

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В Тульской области подешевели яйца. Об этом говорится в исследовании Туластата. Согласно этим данным за период с 11 по 18 декабря в регионе зафиксировано снижение цен на 3,5%. Средняя стоимость десятка составила 126,07 руб. (неделю назад было 130,74 руб.).

По данным Туластата, также за неделю подешевели макароны и картофель — на 2,2%, капуста — на 1,5%. Средняя цена за килограмм — 99,69 руб., 19,06 руб. и 25,54 руб. соответственно.

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