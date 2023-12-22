Алексей Дюмин поздравил работников энергетического комплекса с профессиональным праздником

Глава региона поблагодарил их за ответственный подход к делу и преданность профессии.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

— Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Тульской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Энергетический комплекс — это инновационная, постоянно развивающаяся отрасль экономики.

От ее четкой, бесперебойной работы зависят энергетическая безопасность Тульской области и других регионов страны, укрепление нашего промышленного потенциала, повышение качества жизни граждан.

Благодаря вашему труду у нас стабильно обеспечены энергией больницы, школы, детские сады, промышленные и транспортные организации, и другие объекты.

Благодарю всех работников и ветеранов энергетической отрасли за самоотдачу, ответственный подход к делу и преданность профессии.

Уверен, что вы и впредь будете обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, всего самого доброго!