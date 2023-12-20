Алексею Дюмину доложили о соблюдении температурного режима в школах

По поручению Губернатора Тульской области состоялись комиссионные выезды в школы, на холод в которых жаловались ученики и родители.

Заместитель председателя Правительства Тульской области Элеонора Шевченко отчиталась по итогам выездов в школы, по которым поступили жалобы от жителей на ненормативный режим отопления.

По поручению Губернатора состоялись комиссионные выезды в 6 школ. В них участвовали представители ресурсоснабжающих организаций, министерства ЖКХ Тульской области, администраций муниципальных образований и директора школ.



По словам Элеоноры Шевченко, в двух школах, находящихся на контроле, проблема устранена путем подачи нормативного теплоносителя с котельных (школа в Ясногорском районе, ЦО №4 Киреевского района).

В школе г.Донского, Ефремовского, Воловского районов, а также в ЦО №2 Киреевского района зафиксированы пониженные параметры тепла в отдельных помещениях.

По итогам выездов главам администраций муниципальных образований даны рекомендации по регулировке внутренних систем отопления, замене стояков, радиаторов, установке циркуляционных насосов.



Алексей Дюмин поручил Элеоноре Шевченко контролировать выполнение работ по регулировке систем отопления до их завершения, а также совместно с министерством образования проанализировать целесообразность проведения капитальных ремонтов в данных образовательных организациях.