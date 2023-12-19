Детям участников СВО к Новому году выплатят по 5000 рублей: когда и куда перечислят деньги?

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Выплату в размере 5000 рублей получат более чем 6500 семей с детьми, в которых один из родителей является участником СВО. Напомним, о новой мере поддержки губернатор Алексей Дюмин объявил 14 декабря по итогам прямой линии с Президентом Владимиром Путиным.

Выплата будет перечислена на банковский счет. Если детям от 18 до 23 лет, они учатся по очной форме в образовательной организации, родителям дополнительно понадобится предоставить справку из вуза или колледжа.

Перечислять выплату начнут уже с 20 декабря.