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Из-за роста респираторных инфекций в пяти тульских школах приостановили занятия
Фото из архива Myslo

Из-за роста респираторных инфекций в пяти тульских школах приостановили занятия

Во других образовательных учреждениях проводятся «утренние фильтры». Детей с симптомами простуды не допускают к занятиям.

По состоянию на 15 декабря в области зарегистрировали 51 случай гриппа. 25 среди заболевших – дети. Такую статистику дал региональный Роспотребнадзор.

В области кампанию иммунизации против гриппа завершили в конце ноября. Всего привито более 690 тыс. человек, из них более 139 тыс. – дети и более 550 тыс. взрослых.

По информации Роспотребнадзора, в регионе наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. На прошедшей неделе по области зарегистрировано 7123 случая ОРВИ и гриппа, при этом эпидемический порог по ОРВИ среди совокупного населения еще не превышен. Заболеваемость выше эпидемического порога среди взрослых увеличилась на 32%.

– По причине высокой заболеваемости острыми респираторными инфекциями организован мониторинг за закрытием детских образовательных учреждений. На прошедшей неделе учебный процесс частично приостановлен в детских дошкольных организациях, в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях областного центра и районов. Полностью учебный процесс приостановили в пяти школах. В образовательных учреждениях области проводятся «утренние фильтры», дети с симптомами простуды к образовательному процессу не допускается, – прокомментировали в санитарном ведомстве. 

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ:

  • при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) у себя или своих детей воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, оставайтесь дома и вызовите врача на дом. Это позволит вам избежать осложнений от заболевания и не допустить заражения окружающих;
  • избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, насморк и др.);
  • сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
  • используйте средства защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах и при общении с больными людьми;
  • соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом;
  • соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений;
  • чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры.

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Автор:
сегодня, в 10:04 0
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Управление Роспотребнадзора по Тульской областиТулаТульская область

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