Из-за роста респираторных инфекций в пяти тульских школах приостановили занятия

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Во других образовательных учреждениях проводятся «утренние фильтры». Детей с симптомами простуды не допускают к занятиям.

По состоянию на 15 декабря в области зарегистрировали 51 случай гриппа. 25 среди заболевших – дети. Такую статистику дал региональный Роспотребнадзор.

В области кампанию иммунизации против гриппа завершили в конце ноября. Всего привито более 690 тыс. человек, из них более 139 тыс. – дети и более 550 тыс. взрослых.

По информации Роспотребнадзора, в регионе наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. На прошедшей неделе по области зарегистрировано 7123 случая ОРВИ и гриппа, при этом эпидемический порог по ОРВИ среди совокупного населения еще не превышен. Заболеваемость выше эпидемического порога среди взрослых увеличилась на 32%.

– По причине высокой заболеваемости острыми респираторными инфекциями организован мониторинг за закрытием детских образовательных учреждений. На прошедшей неделе учебный процесс частично приостановлен в детских дошкольных организациях, в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях областного центра и районов. Полностью учебный процесс приостановили в пяти школах. В образовательных учреждениях области проводятся «утренние фильтры», дети с симптомами простуды к образовательному процессу не допускается, – прокомментировали в санитарном ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ: