Из-за роста респираторных инфекций в пяти тульских школах приостановили занятия

По состоянию на 15 декабря в области зарегистрировали 51 случай гриппа. 25 среди заболевших – дети. Такую статистику дал региональный Роспотребнадзор.
В области кампанию иммунизации против гриппа завершили в конце ноября. Всего привито более 690 тыс. человек, из них более 139 тыс. – дети и более 550 тыс. взрослых.
По информации Роспотребнадзора, в регионе наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. На прошедшей неделе по области зарегистрировано 7123 случая ОРВИ и гриппа, при этом эпидемический порог по ОРВИ среди совокупного населения еще не превышен. Заболеваемость выше эпидемического порога среди взрослых увеличилась на 32%.
– По причине высокой заболеваемости острыми респираторными инфекциями организован мониторинг за закрытием детских образовательных учреждений. На прошедшей неделе учебный процесс частично приостановлен в детских дошкольных организациях, в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях областного центра и районов. Полностью учебный процесс приостановили в пяти школах. В образовательных учреждениях области проводятся «утренние фильтры», дети с симптомами простуды к образовательному процессу не допускается, – прокомментировали в санитарном ведомстве.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ:
- при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) у себя или своих детей воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, оставайтесь дома и вызовите врача на дом. Это позволит вам избежать осложнений от заболевания и не допустить заражения окружающих;
- избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, насморк и др.);
- сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
- используйте средства защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах и при общении с больными людьми;
- соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом;
- соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений;
- чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры.