Жителей Тульской области приглашают на военную службу по контракту

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В пункте отбора по адресу: Тула, ул. Коминтерна, д. 28 помогут быстро оформить все необходимые документы. Эта работа продолжится и на новогодних праздниках.

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Антон Перевозчиков рассказал, что пойти на военную службу по контракту могут граждане от 18 до 60 лет. Мужчины до 65 лет — только на узконаправленные специальности. Прийти в пункт отбора могут и те, кто не служил в армии. Во время СВО заключать контракт могут добровольцы, признанные ограниченно годными, либо годными с незначительными ограничениями:

Антон Перевозчиков — Востребованы все военные специальности, особенно — штурмовики, водители, операторы БПЛА. Все кандидаты должны пройти дополнительную подготовку в учебных частях: она длится от трех недель и более, в зависимости от специальности. Только потом их отправляют в зону проведения СВО.

В пункте отбора все кандидаты проходят медкомиссию. После осмотра врачи принимают решение — годен ли тот или иной кандидат к службе по контракту или нет. В новогодние праздники пункт будет работать в обычном режиме, но график будет немного изменён:

31 декабря — с 8.00 до 18.00,

1 января — с 9.00 до 20.00,

Со 2 по 8 января — с 8.00 до 20.00.

Военнослужащим-контрактникам и их семьям положен целый ряд региональных выплат и социальных гарантий. Об этом рассказала руководитель регионального центра «Развитие» Инесса Сулина:

Инесса Сулина – В Тульской области действуют 56 различных мер социальной поддержки граждан, решивших отправиться на военную службу по контракту, 31 из них - финансовая. Среди новых мер поддержки – выплата 5000 рублей детям участников СВО к Новому году. По инициативе губернатора Алексея Дюмина, участники СВО теперь смогут получить земельный участок для строительства жилья или ведения личного подсобного хозяйства. Вместо него можно выбрать денежную выплату в 200 тысяч рублей.

В Тульской области каждой семье военнослужащих предоставляется куратор, который помогает оформить все льготы и оказывает психологическую помощь. Предоставление всех мер соцподдержки участникам СВО находится на личном контроле у Алексея Дюмина.

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При заключении контракта от года и более военнослужащим положена федеральная выплата в 195 тысяч рублей и региональная в 100 тысяч рублей. При прохождении дополнительной подготовки военнослужащим разово выплачивается еще 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты в зоне СВО составляют от 204 тысяч рублей и более — в зависимости от звания, должности и выслуги лет.

Ответы на все вопросы о контрактной службе жители Тульской области могут получить по номеру горячей линии 117. Телефон пункта отбора: 8(4872)56-19-90. Также информацию можно найти на официальном сайте службапоконтракту.рф.

Процесс поступления на службу в 106-ю воздушно-десантную дивизию, подробно описан на сайте служив106.рф. Там же можно оставить заявку — представители подразделения свяжутся с каждым кандидатом и ответят на все вопросы.