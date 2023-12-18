Алексей Дюмин поручил усилить контроль за работой управляющих компаний

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Зампредседателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко доложила о последствиях обрушения крыш в Туле и районных центрах. В Узловой и Кимовске уже было восстановлено отопление и выполнены аварийно-восстановительные работы на кровле. Полный капремонт крыш сделают до конца марта 2024 года.

В Туле и Донском в результате обрушения части кровли коммуникации не нарушены. В Туле кровлю восстановят до 30 декабря, в Донском – до 19 декабря. По словам Элеоноры Шевченко, дом в Донском был признан аварийным в августе 2017 года. Местной администрации поручено в следующем году рассмотреть вопрос его расселения.

Прокурор Тульской области Александр Грицаенко сообщил, что в прошедшие выходные прокуратура обследовала 1400 придомовых территорий. Выявлено 570 нарушений со стороны 83 управляющих компаний. К каждой из них будут применены необходимые меры.

Алексей Дюмин попросил активно использовать полномочия прокуратуры по возбуждению административных дел в отношении УК.

Начальнику ГЖИ Тульской области Леониду Ивченко и главам администраций поручено регулярно отрабатывать действия управляющих компаний во время ухудшения погодных условий, в том числе по привлечению дополнительных сил и средств.

Алексей Дюмин отметил, что нависающие с крыш снежные глыбы представляют большую опасность для людей, и поручил своевременно убирать их. В выходные поступило много сигналов от людей в связи с неубранным мусором: из-за нерасчищенных дворов мусоровозы не могли подъехать к контейнерным площадкам.

По словам заместителя губернатора Сергея Егорова, эта ситуация стоит на особом контроле. За выходные в среднем процент вывоза составил 83%. Регоператоры продолжают вывозить мусор по мере обеспечения доступа к площадкам.

Алексей Дюмин поручил продолжить расчистку дорог в населенных пунктах и организовать контроль кровель зданий. Первому заместителю главы региона Дмитрию Миляеву предстоит продумать привлечение дополнительных ресурсов по уборке снега.