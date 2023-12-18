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Алексей Дюмин поручил усилить контроль за работой управляющих компаний
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Алексей Дюмин поручил усилить контроль за работой управляющих компаний

На еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора обсудили устранение последствий снегопада.

Зампредседателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко доложила о последствиях обрушения крыш в Туле и районных центрах. В Узловой и Кимовске уже было восстановлено отопление и выполнены аварийно-восстановительные работы на кровле. Полный капремонт крыш сделают до конца марта 2024 года.

В Туле и Донском в результате обрушения части кровли коммуникации не нарушены. В Туле кровлю восстановят до 30 декабря, в Донском – до 19 декабря. По словам Элеоноры Шевченко, дом в Донском был признан аварийным в августе 2017 года. Местной администрации поручено в следующем году рассмотреть вопрос его расселения.

Прокурор Тульской области Александр Грицаенко сообщил, что в прошедшие выходные прокуратура обследовала 1400 придомовых территорий. Выявлено 570 нарушений со стороны 83 управляющих компаний. К каждой из них будут применены необходимые меры. 

Алексей Дюмин попросил  активно использовать полномочия прокуратуры по возбуждению административных дел в отношении УК.

Начальнику ГЖИ Тульской области Леониду Ивченко и главам администраций поручено регулярно отрабатывать действия управляющих компаний во время ухудшения погодных условий, в том числе по привлечению дополнительных сил и средств.

Алексей Дюмин отметил, что нависающие с крыш снежные глыбы представляют большую опасность для людей, и поручил своевременно убирать их. В выходные поступило много сигналов от людей в связи с неубранным мусором: из-за нерасчищенных дворов мусоровозы не могли подъехать к контейнерным площадкам.

По словам заместителя губернатора Сергея Егорова, эта ситуация стоит на особом контроле. За выходные в среднем процент вывоза составил 83%. Регоператоры продолжают вывозить мусор по мере обеспечения доступа к площадкам.

Алексей Дюмин поручил продолжить расчистку дорог в населенных пунктах и организовать контроль кровель зданий. Первому заместителю главы региона Дмитрию Миляеву предстоит продумать привлечение дополнительных ресурсов по уборке снега.

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