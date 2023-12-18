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Как Тула отметит Новый год
Фото Алексея Пирязева

Как Тула отметит Новый год

18 декабря на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили организацию новогодних мероприятий в регионе.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова сообщила, что всего в детских праздниках примут участие более 46 тыс. детей.

Губернаторские елки смогут посетить более 28 тыс. детей. Среди них — дети с ОВЗ; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети из многодетных малообеспеченных семей; из семей-беженцев и семей участников СВО; а также дети, одаренные в учебе, культуре и спорта.

В муниципалитетах организуют праздники для более чем 10 тыс. детей. Детские новогодние представления пройдут в Туле и во всех районных Домах культуры. Впервые праздник состоится в недавно открытом Центре культурного развития в Веневе.

По инициативе общественной организации «Мы вместе» пройдет благотворительная акция «Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко!» для 200 детей-инвалидов.

Детей, которые не смогут присутствовать на новогодних мероприятиях, волонтеры поздравят на дому.

Для детей погибших и раненых участников СВО будут организованы поездки в Москву на Кремлевскую елку, сказочное мегашоу «Елка телеканала „Мульт“» в выставочном центре «Крокус Экспо», в Большой Московский цирк, а также в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

С 19 по 21 декабря в Тульском цирке пройдут новогодние представления для детей. 20 декабря в Ледовом дворце состоится ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Более 1000 новогодних мероприятий пройдут во всех федеральных, региональных, муниципальных музеях, библиотеках и театрах. Жители региона от 14 до 22 лет смогут посетить новогодние мероприятия в региональных учреждениях культуры по «Пушкинской карте».

С 29 декабря на улицах Тулы стартует уже полюбившийся тулякам проект «ДедМоробус» — музыкально-развлекательный автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой. Всем маленьким участникам Дед Мороз вручит сладкий подарок от администрации города.

В Туле на площади Ленина будет организовано прогулочное пространство с Губернским катком, ярмаркой, детскими аттракционами, фотозоной и большим мультимедийном экраном, на котором можно посмотреть новогодние мультфильмы.

В новогоднюю ночь на большом экране будет транслироваться обращение Президента России Владимира Путина. Затем начнется трансляция телепередачи «Новогодний огонек».

С 1 января на Казанской набережной будут организованы детские спектакли, семейный забег со сказочными персонажами, гостиная Деда Мороза, «Голубой огонек», концертные программы, дискотека 80-х.

Завершатся новогодние праздники 7 января традиционным Мандариновым Рождеством.

В программе — спектакль, интерактивы для детей, угощение мандаринами и праздничный концерт коллективов Театрально-концертного центра.

Также в регионе пройдут всероссийские и региональные акции. Среди них — «Елка желаний», где каждый может совершить добрый поступок, исполнив чье-то желание на сайте. В рамках акции «Новый год в каждый дом» добровольцы волонтерского корпуса #МЫВМЕСТЕ организуют новогодние мероприятия во дворах, передадут военнослужащим поделки от детей, посетят госпитали и реабилитационные центры.

С 15 декабря по 13 января любой желающий может присоединиться к акции «Российский детский Дед Мороз». Для этого нужно сделать фото или записать видеопоздравление для тех, кто не сможет полноценно отметить праздник со своей семьей (спасатели, врачи, работники коммунальных служб и др.) и опубликовать в соцсетях с хештегами #РоссийскийДетскийДедМороз и #Благодарим2023.

По поручению губернатора детям, проживающим в Мариуполе, доставят 1500 новогодних подарков. В восстановленную силами Тульской области школу привезут новогоднюю елку, игрушки, гирлянды и карнавальные костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Для ребят организуют новогодний праздник.

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев рассказал, что в течение всех праздников для жителей будут работать 120 открытых хоккейных коробок, девять ледовых арен, 25 лыжных баз и четыре горнолыжных комплекса.

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в праздничные дни пройдет ежегодная Всероссийская акция «Декада спорта и здоровья». Это около 140 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых примут участие более 12 тыс. человек.

С 1 по 8 января во всех муниципалитетах состоятся физкультурные и спортивные мероприятия, фестивали, праздники среди семейных команд, массовые катания на лыжах и санках.

На ледовых аренах региона во время новогодних праздников будут организованы массовые катания. В муниципалитетах на хоккейных коробках региональная Федерация хоккея будет обучать детей навыкам игры в хоккей.

Алексей Дюмин поручил всем ответственным за новогодние массовые мероприятия во взаимодействии с силовыми структурами обеспечить безопасность и порядок в регионе.

Сюжет: Новый год-2024
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