606 жителей Тулы пожаловались на работу своих управляющий компаний

Фото пресс-службы администрации Тулы

УК, не справляющимся с работой, вынесли 141 предписание.

18 декабря в ходе совещания по вопросам благоустройства и жизнеобеспечения обсудили уборку тульских дворов от снега и наледи.

Начальник управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Кристина Галкина рассказала: за минувшую неделю инспекторы проверили около 1800 дворов. За ненадлежащую уборку территорий от снега УК вынесено 141 предписание, по очистке кровель – 88.

От жителей поступили 606 обращений, в том числе 265 через портал «Открытый регион 71».

На совещании отметили, что важно наладить диалог между УК и жителями касательно вопроса уборки автомобилей со дворов во время работы спецтехники.

Начальник управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин акцентировал внимание коммунальщиков на состоянии кровель. Проверки показали: по ряду адресов есть нависающие снежные шапки, наледь. Плюсовая температура способствует сходу снега. Опасные участки стоит огородить, а кровлю – своевременно очистить.

Еще один вопрос касался расчистки подъездов к контейнерным площадкам. К ним сложно подъехать спецтехнике, поскольку та вязнет в снегу.