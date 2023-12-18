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606 жителей Тулы пожаловались на работу своих управляющий компаний
Фото пресс-службы администрации Тулы

606 жителей Тулы пожаловались на работу своих управляющий компаний

УК, не справляющимся с работой, вынесли 141 предписание.

18 декабря в ходе совещания по вопросам благоустройства и жизнеобеспечения обсудили уборку тульских дворов от снега и наледи.

Начальник управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Кристина Галкина рассказала: за минувшую неделю инспекторы проверили около 1800 дворов. За ненадлежащую уборку территорий от снега УК вынесено 141 предписание, по очистке кровель – 88.

От жителей поступили 606 обращений, в том числе 265 через портал «Открытый регион 71». 

На совещании отметили, что важно наладить диалог между УК и жителями касательно вопроса уборки автомобилей со дворов во время работы спецтехники. 

Начальник управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин акцентировал внимание коммунальщиков на состоянии кровель. Проверки показали: по ряду адресов есть нависающие снежные шапки, наледь. Плюсовая температура способствует сходу снега. Опасные участки стоит огородить, а кровлю – своевременно очистить. 

Еще один вопрос касался расчистки подъездов к контейнерным площадкам. К ним сложно подъехать спецтехнике, поскольку та вязнет в снегу.

Озвучили конкретные проблемные адреса, которые УК должны будут привести в порядок в ближайшее время.  

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