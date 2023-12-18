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Африканские студенты отключили в общежитии пожарную сигнализацию, чтобы покурить кальян
Фото: Тульский государственный университет

Африканские студенты отключили в общежитии пожарную сигнализацию, чтобы покурить кальян

Ивуарийцам грозит дисциплинарное наказание вплоть до отчисления.

Необычное происшествие случилось в одном из студенческих общежитий, расположенных на улице Оружейной. 

Как сообщает официальное ВК-сообщество Института международного образования ТулГУ, 16 декабря четыре ивуарийских студента демонтировали пожарную сигнализацию в одной из комнат университетского общежития № 4/2.

Находчивые подопечные «политеха» пошли на такой шаг, чтобы покурить кальян.

Однако они забыли, чтобы подобные махинации несут за собой последствия. Вскоре студентов вызвали в дирекцию, где им сделали выговор за грубое нарушение правил пожарной безопасности и внутреннего распорядка.

Также, по словам директора ИМО Ольги Гладковой, ивуарийцам грозит дисциплинарное наказание вплоть до отчисления.

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