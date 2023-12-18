Автомобилистов просят не парковаться на площади Искусств в Туле

Фото Алексея Пирязева

С парковки, расположенной на площади Искусств в Туле, рабочие будут вывозить снег. Администрация ГУ ТО «Тульские парки» просит водителей не парковаться на указанном участке с 17.00 18 декабря до 12.00 19 декабря. Такая мера необходима во избежание повреждений и эвакуации транспортных средств.