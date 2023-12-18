С парковки, расположенной на площади Искусств в Туле, рабочие будут вывозить снег. Администрация ГУ ТО «Тульские парки» просит водителей не парковаться на указанном участке с 17.00 18 декабря до 12.00 19 декабря. Такая мера необходима во избежание повреждений и эвакуации транспортных средств.
Фото Алексея Пирязева
Автомобилистов просят не парковаться на площади Искусств в Туле
Это связано с уборкой снега.
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