Перед оттепелью в Туле из-под снега освобождают ливневки

На данный момент прочищено 250 ливневок. Сегодня работы продолжатся

Для поддержания работоспособности системы ливневой канализации в Туле ведется прочистка от снега дождеприемных решеток колодцев и водоотводных лотков. В связи с предстоящим потеплением работа активизирована.

В течение недели были прочищены ливневки на ул. Демонстрации, Советской, Пирогова, Л. Толстого, Демидовской плотине, Тимирязева, Дм. Ульянова, Луначарского, Оборонной и др. В общей сложности освобождены от снега и наледи 250 дождеприемных решеток ливневой канализации.

Сегодня работы силами 7 бригад ведутся на ул. Мосина, на пр. Ленина, Красноармейском проспекте, на ул. Октябрьской, Луначарского, Майской и др.

По прогнозам синоптиков, плюсовая температура воздуха в Туле установится уже в воскресенье. Предполагается, что потепление продлится до конца декабря.