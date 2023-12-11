37% туляков получат 13-ю зарплату. Они потратят ее на раздачу долгов

Премии по итогам года выплатят 43% работодателей Тулы: 24% будут премировать весь штат, 19% поступит выборочно. 37% туляков ожидают премий по результатам года. Женщины надеются получить «тринадцатую» зарплату чаще мужчин. Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше. Больше всего же рассчитывают на премирование работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.



Чаще всего с помощью годовой премии респонденты рассчитывают погасить займы и долги (19%). У 15% опрошенных дополнительные выплаты будут отложены в накопления. 12% хотят потратить деньги на путешествие. По 10% истратят премию на новогодние подарки и семейные нужды.

В опросе SuperJob участвовали представители компаний и трудоустроенные граждане. Время проведения: 27 ноября — 7 декабря 2023 года.