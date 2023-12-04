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Где 5 декабря ограничат парковку в Туле
Фото пресс-службы администрации Тулы

Где 5 декабря ограничат парковку в Туле

Запрет на стоянку, движение и парковку введут в связи с крупным мероприятием.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 5 декабря во время мероприятий, посвященных 82-й годовщине обороны Тулы, вводятся ограничения. Они коснутся площади Победы и ближайших территорий. Об этом рассказали в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Так, с 00.00 до 11.00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств. А с 09.00 до 11.00 ограничено движение всех видов транспортных средств.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при осуществлении поездок по городу.

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