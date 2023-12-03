В Тульской области продолжается ликвидация последствий непогоды

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

3 декабря по поручению губернатора Алексея Дюмина его заместитель Сергей Егоров провел совещание по ликвидации последствий снегопада.

По информации Управления МЧС России по Тульской области, за последние сутки в регионе прошёл сильный снегопад. Уровень снежного покрова в областном центре достиг 31 сантиметра. В связи с ухудшением погодных условий спецтехника работает в усиленном режиме. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.

На дорогах региона уборка снега проводится в круглосуточном режиме. Работает 134 единицы техники, в том числе 82 комбинированных дорожных машин. Израсходовано 2 тыс. тонн реагента. Особое внимание уделяется очистке и обработке противогололедными материалами спусков, подъемов и опасных участков дорог. При необходимости Тулаавтодор готов оказать содействие администрациям муниципальных образований в расчистке местных дорог. 56 экипажей ГИБДД оказывают помощь автомобилистам и коммунальным службам.

Сбоев в работе общественного транспорта не зафиксировано. Сергей Егоров обратил внимание на необходимость обеспечить стабильную работу транспорта, особенно в понедельник утром, когда нагрузка на него увеличится.

Зафиксированы 4 случая отключения на системах жизнеобеспечения. Все они устранены.

Продолжается уборка снега во дворах. Государственная жилищная инспекция контролирует работу управляющих компаний, в том числе по уборке снега и сосулек на кровлях.

- Все службы региона заранее получили прогноз и были готовы к работе в усиленном режиме. Не допущено коллапсов и чрезвычайных ситуаций. Важно к утру понедельника завершить очистку, — сказал Сергей Егоров.

Заместитель губернатора поручил уделить особое внимание обеспечению подъезд к медицинским, социальным и образовательным учреждениям.

Согласно прогнозу, пик непогоды пройден. В течение суток ожидаются незначительные осадки.

