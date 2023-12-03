Старобасовский хор народной песни «Надежда» отметил 70-летие со дня основания

Фото пресс-службы администрации Тулы.

От имени главы администрации города Тулы Ильи Беспалова артистов и гостей мероприятия поприветствовала его заместитель Инесса Фельдман.

Она зачитала поздравительный адрес:

— Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 70-летием со дня основания Старобасовского хора народной песни «Надежда»! Ваша любовь к песне, неиссякаемая энергия, трудолюбие, постоянное стремление к совершенствованию помогли добиться значительных результатов в творчестве. Концертные номера хора наполнены любовью к родному краю, вниманием к людям. Ваши выступления дарят зрителям положительные эмоции, заряд бодрости и хорошее настроение. Искренне желаю коллективу дальнейших творческих успехов, вдохновения, новых побед и благодарных зрителей! — говорилось в обращении.

Инесса Фельдман вручила Благодарности ветеранам и участникам коллектива.

Начальник управления культуры и туризма Татьяна Столярова наградила Почетной грамотой и Благодарностями руководителя и артистов хора.

Старобасовкий хор народной песни основан в 1953 году. За годы существования коллектива его участники неоднократно становились обладателями гран-при и лауреатами престижных всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Творческая жизнь коллектива — разносторонняя и богатая на культурные и событийные мероприятия: участие в фестивалях и ярмарках, выступления на крупных площадках страны.

Администрация города Тулы выступит с ходатайством в министерство культуры Тульской области о присвоении ансамблю звания «Народный самодеятельный коллектив». Также по поручению Ильи Беспалова будут приобретены новые костюмы для вокального ансамбля. С такой просьбой к главе городской администрации обратились участники коллектива.