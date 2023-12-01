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Вся Тула встала в «‎багровых‎» пробках

Вся Тула встала в «‎багровых‎» пробках

Судя по карте, проехать по городу невозможно.

По состоянию на 17 часов 1 декабря на дорогах областной столицы настоящий коллапс. 

Багровые участки на Новомосковском шоссе и Восточном обводе, ул. Рязанской, ул. 9 Мая со стороны «‎Трех штыков‎». «‎Стоят» улицы, примыкающие к проспекту Ленина — Первомайская, Гоголевская и Пушкинская. Заморожено движение в центре — на ул. Советской и на ул. Демидовская Плотина. 

Карты показывают два ДТП на ул. Советской — одно из них на Пролетарском мосту. 

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Многие туляки гадают, сколько времени они проведут в пробках, пытаясь доехать от центра до окраины.

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