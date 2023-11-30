Туляки стали лауреатами всероссийской премии «Шеф-повар года»

Фото из архива Myslo.

Это Антон Крупенин, шеф-повар ресторана SheLESt, и Игорь Синдеев, шеф-повар ресторана TEN.

Определены лауреаты III ежегодной всероссийской премии «Шеф-повар года‎». Торжественная церемония награждения прошла в старинном особняке на Волхонке.

Как сообщают организаторы, голосование проходило в два этапа: «Народное», в котором мог принять участие любой желающий и номинировать своего кандидата на звание лучшего шеф-повара; и «Голосование экспертного совета», когда со списком претендентов, определенных в первом туре, работали именитые представители профессионального сообщества.

Среди лауреатов и победителей премии как новые имена, так и признанные лидеры профессионального поварского сообщества из 25 субъектов Российской Федерации, включая Тульскую область.

Лауреатами премии в номинации «Шеф-повар региона: Центральный федеральный округ» стали Антон Крупенин, шеф-повар ресторана SheLESt, и Игорь Синдеев, шеф-повар ресторана TEN.

В этом году лучшими в номинациях стали:

«Шеф-повар года»:

1 место: Андрей Шмаков — SAVVA, г. Москва;

2 место: Антон Ковальков — DeepFriedFriends, Le Pigeon Restaurant, Jane, Late CheckOut, г. Москва;

3 место: Владимир Чистяков — Grace Bistro, Rocky 2, Queens, Greeks (г. Москва), Veter, г. Санкт-Петербург.

«Шеф-повар региона: г. Москва»: Георгий Троян — «Северяне», Le Pigeon Restaurant.

«Шеф-повар региона: г. Санкт-Петербург»: Артём Гребенщиков — Bourgeois Bohemians.

«Шеф-повар региона Центрального Федерального Округа»: Евгений Матусевич — RestoratorProjects, г. Воронеж;

«Шеф-повар региона Северо-Западного Федерального Округа»: Павел Борисенко — «Соль», г. Калининград.

«Шеф-повар региона Южного Федерального Округа»: Максим Любимов — Leowine& kitchen, «НАЧАЛО», г. Ростов-на-Дону.

«Шеф-повар региона Приволжского Федерального Округа»: Дмитрий Дмитриенко — Mitrich, Yale, г. Нижний Новгород.

«Шеф-повар региона Уральского Федерального Округа»: Роман Калинин — Momo, г. Екатеринбург.

«Шеф-повар региона Дальневосточного Федерального Округа»: Егор Анисимов — Zuma, г. Владивосток.

«Шеф-повар региона Сибирского Федерального Округа»:

Николай Бобров — Tunguska, BerryWoodFamily, г. Красноярск и

Александр Кучеров — 0.75 please, г. Красноярск.

В номинации «Шеф-кондитер года» победителем стал Алексей Гребенщиков — BourgeoisBohemians, г. Санкт-Петербург.

Лауреатом звания «Прорыв года» решением экспертного совета назван Алексей Алексеев — Futurist, г. Санкт-Петербург.

Победила в номинации «Шеф-повар женщина» Арина Журавлева — Champ, г. Москва.

Премия «Выбор СМИ» досталась Виталию Истомину и Артёму Лосеву — AVA, Narnia, Loona, Patriki, г. Москва.

«Легендой» назван шеф-повар Мирко Дзаго, «Аист», Onest, Bro& N — г. Москва и LaFabbriса, г. Ростов-на-Дону.

«Народным шеф-поваром» наибольшим числом голосов определён Владимир Бурковский — PuppenHaus, г. Новосибирск.