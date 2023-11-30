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1 декабря истекает срок для оплаты налогов на имущество
Фото из архива Myslo

1 декабря истекает срок для оплаты налогов на имущество

Об этом напомнили в Федеральной налоговой службе.

Срок для своевременной оплаты физическими лицами налогов на имущество, указанных в полученных налоговых уведомлениях за 2022 год, истекает 1 декабря.

Оплатить их можно с помощью сервиса «Заплати налоги», в личном кабинете налогоплательщика или в личном кабинете на едином портале госуслуг. Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Уплатить налоги также можно по QR- или штрихкоду из налогового уведомления, в банке с указанием уникального идентификатора налоговых начислений (УИН), в отделениях почтовой связи, МФЦ или в кассах местных администраций без взимания комиссии за платеж.

Также владелец налогооблагаемого недвижимого имущества или транспортного средства может получить своё налоговое уведомление за 2022 год в любом налоговом органе либо через уполномоченный МФЦ на основании заявления.

Если гражданин не пользуется указанными электронными сервисами и не может посетить отделение оператора почтовой связи для вручения налогового уведомления, он может обратиться в налоговый орган для получения уникального идентификатора налогового начисления — УИН (без информации об объектах налогообложения) через сервис «Обратиться в ФНС России».

Если указанные в уведомлении налоги не будут оплачены вовремя, то со
2 декабря задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней.

Как сообщает Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области, в этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд за принудительным взысканием задолженности. Далее вопросом урегулирования задолженности будут заниматься судебные приставы.

сегодня, в 15:43 +2
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