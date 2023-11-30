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Где в Туле не будет электричества 1 декабря

Где в Туле не будет электричества 1 декабря

Актуальная информация от «Тулгорэлектросетей».

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.),
  • ул. Глеба Успенского, 20,
  • ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.),
  • ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.),
  • пр-т Ленина, 49,
  • ул. Л. Толстого 38-106 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
  • ул. Буденного 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 27-а, 33/1, 34-а, 34/1, 50-а,
  • пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-24 (чётн.), 13-а, 14/1,
  • ул. Тимирязева 28-34 (чётн.), 31, 33,
  • ул. Тульская, 4-30 (чётн.), 3-11, 21-33 (нечётн.), 3-а, 9-а,
  • ул. Болдина, 60-84 (чётн.), 69, 70, 77, 84/1, 99-б,
  • ул. Орловская, 8, 9, 9/2, 11,
  • ул. Серебровская, 89,
  • пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
  • ул. Московская, 13, 25,
  • ул. Чехова, 4-12 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 20-б,
  • пер. Тульский, 2-10 (чётн.), 5-9 (нечётн.), 9-а, 9-б, 9-в,
  • ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 12, 19-а,
  • ул. Физкультурная, 19,
  • ул. Тульского Рабочего полка, 88/1, 92,
  • п. Октябрьский: ул. Карпова, 71, 71-а, 72, 73, 74-а, 76,
  • ул. Шишкова, 14-28 (чётн.), 19-35 (нечётн.), 27-б,
  • 13-й пр-д, 20-23.
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