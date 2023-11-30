Где в Туле не будет электричества 1 декабря

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.),
- ул. Глеба Успенского, 20,
- ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.),
- ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.),
- пр-т Ленина, 49,
- ул. Л. Толстого 38-106 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
- ул. Буденного 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 27-а, 33/1, 34-а, 34/1, 50-а,
- пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-24 (чётн.), 13-а, 14/1,
- ул. Тимирязева 28-34 (чётн.), 31, 33,
- ул. Тульская, 4-30 (чётн.), 3-11, 21-33 (нечётн.), 3-а, 9-а,
- ул. Болдина, 60-84 (чётн.), 69, 70, 77, 84/1, 99-б,
- ул. Орловская, 8, 9, 9/2, 11,
- ул. Серебровская, 89,
- пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
- ул. Московская, 13, 25,
- ул. Чехова, 4-12 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 20-б,
- пер. Тульский, 2-10 (чётн.), 5-9 (нечётн.), 9-а, 9-б, 9-в,
- ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 12, 19-а,
- ул. Физкультурная, 19,
- ул. Тульского Рабочего полка, 88/1, 92,
- п. Октябрьский: ул. Карпова, 71, 71-а, 72, 73, 74-а, 76,
- ул. Шишкова, 14-28 (чётн.), 19-35 (нечётн.), 27-б,
- 13-й пр-д, 20-23.