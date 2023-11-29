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Туляки могут бесплатно провериться на ВИЧ в ТЦ «Гостиный двор»
Фото минздрава Тульской области.

Туляки могут бесплатно провериться на ВИЧ в ТЦ «Гостиный двор»

Экспресс-тестирование анонимное.

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. В рамках информационно-просветительской акции #СТОПВИЧСПИД жители Тульской области смогут пройти анонимное, бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию врачей-специалистов.

Как сообщает минздрав Тульской области, проверить свой ВИЧ-статус можно по следующим адресам:

  • 1 декабря с 17.00 до 20.00 в ТРЦ «Гостиный двор» — ул. Советская, д. 47,
  • Тульский Центр СПИД — ул. Набережная Дрейера, 14.

В Центре СПИД работает «телефон доверия»: +7 (950) 925-91-37. Прием звонков с 8.00 до 18.00 с понедельника по пятницу; с 8.00 до 15.00 — в субботу.

Излечиться полностью от ВИЧ-инфекции нельзя, но благодаря эффективным средствам профилактики, диагностики, лечения и ухода она перешла в категорию контролируемых хронических заболеваний.

— Однако человек, инфицированный ВИЧ, может не подозревать об этом и стать источником инфекции для окружающих. Поэтому важно контролировать свой ВИЧ-статус. Обнаружить заражение можно только при лабораторном исследовании крови, — сказал исполняющий обязанности главного врача Тульского Центра СПИД Григорий Каминский.

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