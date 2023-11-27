Синоптики объяснили причину шторма века

Фото Дмитрия Дзюбина

Шторм накрыл всю европейскую часть России. Сильные снегопады сменялись ливнями. Местами в регионах выпало рекордное количество осадков.

Непогода сопровождалась мощным ветром: так, к примеру, в Крыму порывы достигали 35-40 м/с. По данным «Известий», волны достигли самой большой высоты за 100 лет — 7–10 м. Ненастье уже окрестили штормом века. На всем Черноморском побережье, в том числе и в Краснодарском крае, прошли сильнейшие ливни.

Москву, а также регионы ЦФО, накрыла «черная метель». Это явление, когда под воздействием сильного ветра снег летит практически параллельно поверхности земли.

В Гидрометцентре назвали причину непогоды — активный средиземноморский циклон. В субботу его центр был над Эгейским морем, в воскресенье сместился в западную акваторию Чёрного моря.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе нас ожидает «нескучная погода». По его словам, будет колебания температур от плюса к минусу. Продолжатся сильные осадки.

Лишь к четвергу ненастье начнет отступать.

— Постепенно ветер будет утихать, но все равно еще два дня неспокойная ситуация. Еще и во вторник, и в среду будут сложности, но постепенно, к четвергу, погода успокоится, — сказал Вильфанд в интервью «Интерфаксу».