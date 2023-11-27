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Синоптики объяснили причину шторма века
Фото Дмитрия Дзюбина

Синоптики объяснили причину шторма века

Непогода продолжит бушевать в ближайшие дни.

Шторм накрыл всю европейскую часть России. Сильные снегопады сменялись ливнями. Местами в регионах выпало рекордное количество осадков. 

Непогода сопровождалась мощным ветром: так, к примеру, в Крыму порывы достигали 35-40 м/с. По данным «Известий», волны достигли самой большой высоты за 100 лет  7–10 м. Ненастье уже окрестили штормом века. На всем Черноморском побережье, в том числе и в Краснодарском крае, прошли сильнейшие ливни.

Москву, а также регионы ЦФО, накрыла «черная метель». Это явление, когда под воздействием сильного ветра снег летит практически параллельно поверхности земли.

В Гидрометцентре назвали причину непогоды — активный средиземноморский циклон. В субботу его центр был над Эгейским морем, в воскресенье сместился в западную акваторию Чёрного моря.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе нас ожидает «нескучная погода». По его словам, будет колебания температур от плюса к минусу. Продолжатся сильные осадки.

Лишь к четвергу ненастье начнет отступать. 

— Постепенно ветер будет утихать, но все равно еще два дня неспокойная ситуация. Еще и во вторник, и в среду будут сложности, но постепенно, к четвергу, погода успокоится, — сказал Вильфанд в интервью «Интерфаксу».

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Фотограф:
сегодня, в 12:06 +1
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