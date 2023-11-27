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Метеопредупреждение: в Тульской области сохранится сильный ветер
Фото Дмитрия Дзюбина

Метеопредупреждение: в Тульской области сохранится сильный ветер

Также ожидается гололед и гололедица.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 27 ноября в регионе сохранится сильный юго-западный ветер, порывы могут достигнуть 17 м/с, местами ожидается гололед, гололедица на дорогах. Непогода прогнозируется до конца суток.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.

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Фотограф:
сегодня, в 12:19 +2
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