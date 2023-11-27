Метеопредупреждение: в Тульской области сохранится сильный ветер

Фото Дмитрия Дзюбина

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 27 ноября в регионе сохранится сильный юго-западный ветер, порывы могут достигнуть 17 м/с, местами ожидается гололед, гололедица на дорогах. Непогода прогнозируется до конца суток.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре:

машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.