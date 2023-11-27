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Введён особый режим: коммунальщики устраняют потоп на улицах Тулы
Фото пресс-службы администрации Тулы

Введён особый режим: коммунальщики устраняют потоп на улицах Тулы

Администрация Тулы сформировала дополнительные бригады по ликвидации мест подтоплений.

В ликвидации последствий сверхнормативного выпадения осадков занято 7 бригад с тремя водооткачивающими помпами и каналопромывочной машиной.

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Параллельно с работой спецтехники рабочие расчищают дождеприемные решетки от талого снега, мусора и наледи. Прочищают водоотводные канавы для отвода воды на рельеф.

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К этому моменту ливневку прочистили на 20 улицах, в том числе на пр. Ленина, ул. Ген. Маргелова, Рязанской, в Городском переулке, на Щекинском, Орловском Московском, Новомосковском шоссе, ул. Дм. Ульянова, Тимирязева, Советской, Мосина и др. 

— Ливневая канализация находится в работоспособном состоянии. За минувшие сутки выпали обильные осадки, поэтому наблюдаются локальные подтопления, особенно на участках, расположенных в низинах. В первую очередь работа ведется на магистральных улицах, а также на улицах с интенсивным движением, там, где ходит общественный транспорт. У нас организовано взаимодействие с ЕДДС, куда поступают обращения от жителей, их отрабатываем в первоочередном порядке, а также обращения, которые поступают в управление по транспорту и дорожному хозяйству, — рассказал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Маринин.

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Работы по устранению подтоплений на автомобильных дорогах и тротуарах будут проводиться до полного приведения объектов улично-дорожной сети в нормативное состояние.

В период обильных снегопадов все службы города по поручению главы городской администрации Ильи Беспалова работают в усиленном режиме. 

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