На Орловском шоссе в Туле высаживают деревья

Скриншот из видео

Утром 24 ноября на Орловском шоссе заметили рабочих, высаживающих свежие саженцы деревьев.

Видео в редакцию Myslo прислал очевидец.

За комментарием мы обратились в управление по благоустройству администрации Тулы:

— В поселке Косая Гора предусмотрена высадка 119 лип. Выполняется компенсационная высадка взамен ранее удаленных Привокзальным территориальным округом сухостоя и аварийных деревьев. На сегодняшний день высадили 56 деревьев. Погодные условия позволяют производить высадку деревьев. Она допустима при температуре до -15 градусов, что не противоречит ГОСТам. Осенняя посадка более благоприятна для зеленых насаждений, так как заканчивается вегетационный период и корневая система и развитие дерева уходит в спячку. Сегодня на улице +1.