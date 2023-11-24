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На Орловском шоссе в Туле высаживают деревья
Скриншот из видео

На Орловском шоссе в Туле высаживают деревья

Кадрами с редакцией Myslo поделился очевидец.

Утром 24 ноября на Орловском шоссе заметили рабочих, высаживающих свежие саженцы деревьев. 

Видео в редакцию Myslo прислал очевидец.

За комментарием мы обратились в управление по благоустройству администрации Тулы:

— В поселке Косая Гора предусмотрена высадка 119 лип. Выполняется компенсационная высадка взамен ранее удаленных Привокзальным территориальным округом сухостоя и аварийных деревьев. На сегодняшний день высадили 56 деревьев. Погодные условия позволяют производить высадку деревьев. Она допустима при температуре до -15 градусов, что не противоречит ГОСТам. Осенняя посадка более благоприятна для зеленых насаждений, так как заканчивается вегетационный период и корневая система и развитие дерева уходит в спячку. Сегодня на улице +1.

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сегодня, в 12:29 +3
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