Тульские росгвардейцы задержали зачинщика массовой потасовки в кафе

Фото из архива Myslo.

В кафе, расположенном на улице Демонстрации в Туле, сработала тревожная кнопка. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. Выяснилось, что в помещении произошла массовая драка. Росгвардейцы задержали 33-летнего мужчину — зачинщика драки.

Похожий случай произошел около бара на улице Советской. По сигналу «Тревога» прибыл экипаж Росгвардии и установил, что пьяные туляки вели себя неадекватно и пытались затеять драку с охранником заведения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для дальнейшего разбирательства задержанных передали сотрудникам полиции.

