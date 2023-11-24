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Тульские росгвардейцы задержали зачинщика массовой потасовки в кафе
Фото из архива Myslo.

Тульские росгвардейцы задержали зачинщика массовой потасовки в кафе

Дебошира передали полиции.

В кафе, расположенном на улице Демонстрации в Туле, сработала тревожная кнопка. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. Выяснилось, что в помещении произошла массовая драка. Росгвардейцы задержали 33-летнего мужчину — зачинщика драки.

Похожий случай произошел около бара на улице Советской. По сигналу «Тревога» прибыл экипаж Росгвардии и установил, что пьяные туляки вели себя неадекватно и пытались затеять драку с охранником заведения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для дальнейшего разбирательства задержанных передали сотрудникам полиции.
 

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