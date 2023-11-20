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Опрос: Новогодние каникулы туляки мечтают провести в путешествии по России
Фото из архива Myslo

Опрос: Новогодние каникулы туляки мечтают провести в путешествии по России

Мужчины чаще женщин хотят провести январские праздники дома.

Новогодние каникулы туляки мечтают провести вне дома: чаще всего хотят посетить Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Калининград и Карелию. Таковы результаты опроса, который провел портал SuperJob.

Остаться на новогодние каникулы в родном городе хотели бы 39% опрошенных туляков, причем мужчины чаще женщин мечтают провести январские праздники дома: 44% против 34% соответственно. В поездку по России хотели бы отправиться 51% опрошенных.

Самыми желанными местами для новогоднего отдыха горожане назвали Санкт-Петербург (18%), Москву (15%), Сочи (13%), Калининград (7%) и Карелию (6%). На Байкале и в Крыму хотели бы встречать Новый год по 5% респондентов. Отправиться в Алтайский край, Казань, Краснодар или города Золотого кольца мечтают по 2% опрошенных.

 

А вы планируете отправиться в новогоднее путешествие? В какой город? Пишите в комментариях!

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