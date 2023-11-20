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Прокуратура выяснила, что стало причиной массового отравления в киреевской школе в октябре
Фото из архива Myslo

Прокуратура выяснила, что стало причиной массового отравления в киреевской школе в октябре

Роспотребнадзор обнаружил в пробах продуктов кишечную палочку.

С начала учебного года в целях устранения выявленных нарушений директорам образовательных учреждений внесено 33 представления.

Прокуроры нашли несоблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в десятках школ региона. Так, в трех образовательных учреждениях Куркинского района хранили продукты питания без маркировки сроков годности. Но больше всего нарушений —  в киреевской школе, где в октябре случилось массовое отравление. Как ранее писал Myslo, эту ситуацию под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин.

Так, прокуратура установила, что в медкнижках пяти работников пищеблока нет записей о прививках, анализах, перенесенных заболеваниях. На кухне грязно и нет горячей воды.

— По результатам лабораторных исследований в отобранных пробах готовых блюд специалисты регионального управления Роспотребнадзора обнаружили бактерии группы кишечной палочки, превышение общемикробной обсемененности, — рассказали в прокуратуре области.

Нарушения встречаются не только в районных школах, но и в Туле. После проверок, проведенных прокуратурами Пролетарского и Заокского районов, выявили проблемы в соблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства в 12 центрах образования. Неправильная организация работы пищеблоков, заборы суточных проб с нарушением санитарных правил, несоответствие температурного режима холодильного оборудования. Как уточнили в прокуратуре, указанные нарушения полностью устранены.

Предприняты меры организационного характера для недопущения впредь аналогичных нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Проверки исполнения законодательства, регулирующего организацию питания учащихся, продолжаются.

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сегодня, в 11:43 +1
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