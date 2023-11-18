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В Туле начала работать школа для родителей недоношенных детей

В Туле начала работать школа для родителей недоношенных детей

17 ноября прошло первое занятие. В нем приняли участие 15 мам.

Еженедельно в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей врачи-неонатологи будут проводить встречи для родителей. Цикл состоит из пяти занятий.

«Родители получат практические знания и навыки по уходу за малышом, в том числе и по оказанию неотложной помощи в экстренных ситуациях. Смогут настроиться на процесс выхаживания, подготовятся к выписке домой», – сообщили в пресс-службе тульского Минздрава.

Проект «Школа для родителей недоношенных детей» инициирован благотворительным фондом помощи недоношенным детям «Право на чудо».

Первое занятие провела заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Наталья Михалькова. Она рассказала, как ухаживать за кожей новорожденного после выписки.

«Занятия для родителей будут проводиться во время нахождения малыша в перинатальном центре на выхаживании. Такие дети требуют особого отношения, особых подходов не только со стороны медицинского персонала. Есть правила и навыки, которые должны освоить родители, чтобы после выписки им было легче в уходе за ребенком», - сказала Наталья Михалькова.

В Тульской области ежегодно рождается более 500 недоношенных детей. В областном перинатальном центре таких малышей выхаживают в отделениях реанимации и интенсивной терапии. В этом году 443 ребенка появились на свет раньше срока. Самая маленькая девочка родилась на 24-й неделе и весила при рождении 600 граммов.

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