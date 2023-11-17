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Зачем туляков просят делать домики для мертвых ёжиков?

Зачем туляков просят делать домики для мертвых ёжиков?

В соцсетях распространяются весьма сомнительные рекомендации, касающиеся лежащих на дороге ежей.

За последние несколько дней соцсети заполонили похожие посты со странными советами про впавших в спячку ежей. Их распространили практически по всей России. Текст почти одинаковый. 

Вот, например, пост из группы ВКонтакте «Ефремов Online»:

— Если на улице вы заметите «мертвого» ёжика, не спешите расстраиваться, возможно, ёж просто спит. Он бредет по городу, ищет, где выкопать ямку на зиму, но не находит, устаёт и ложится отдохнуть — после чего впадает в спячку до весны. 

Лучше помогите ежику, перенесите его в самодельную норку или коробку, чтобы в марте выспавшийся ёж снова начал заниматься своими ежиными делам.

Сотрудники Тульского экзотариума были удивлены такими сомнительными советами.

И рассказали, что на самом деле происходит с ежами. Мифы об этих животных развеяла зоотехник Виктория Чибисова.

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На фото Виктория с африканским ежом Егоркой.

— Ежи впадают в спячку с сентября. Это зависит от того, насколько холодная у нас осень. Но они не просто идут и вдруг падают — животные долго готовятся к этому процессу. Делают себе укрытия — небольшие углубления с сухими листьями, и там ложатся спать.

Виктория опровергла мифы из постов во всевозможных «подслушках». 

Миф № 1 из поста

«Некоторые ежи могут прийти в ваш двор в поисках безопасности и тепла, чтобы впасть в спячку, некоторые настолько утомлены поисками, что в конечном итоге спят в разных странных местах, например, на обочинах дорог или тротуарах».

Это неправда.

— Животные не испытывают дефицита в местах для спячки. Ежи индифферентно относятся к людям, могут спокойно залечь спать под верандой, под дровами. Они часто встречаются в садоводнических товариществах, — говорит Виктория.

Миф № 2 

«Во время спячки их сердечный ритм и общая работа организма немного замедляются в целях сохранения энергии, что может сбить человека с толку, что ежик мертв. В любом случае, если вы увидите неподвижного ежа, убедитесь, что он находится в безопасном и теплом месте и может пролежать 5 месяцев».

Правда, но частично.

— Действительно во время спячки у ежа замедляются все процессы в организме. Но спящего ежа увидеть практически невозможно, если вы целенаправленно не начнете его искать. Иногда на территории дач люди случайно находят ежика в гнезде, тогда да, есть риск, что он не переживет зиму, потому что вы нарушили его микроклимат, — комментирует зоотехник.

Миф № 3

«Если вы нашли ежа у себя во дворе или где-то на улице, сделайте нору в картонной коробке и в сухом, безопасном и тихом месте, чтобы он мог провести там холодные месяцы».

Это бред. Как нужно сделать?

- Если вы нашли ежа и убедились, что он жив, обратитесь к ветеринарам. Появление этого животного в вашем поле зрения в столь суровое время уже вызывает вопросы. Ежик, скорее всего, болен. 

Здоровое животное при контакте с человеком будет сворачиваться в тугой шар, фыркать, стараться вас напугать, — рассказывает специалист.

Если животное лояльно к вам и даже ластится, оно возможно заражено бешенством.

Зимой встретили ежа. Что делать?

Виктория Чибисова говорит: если вы увидели ежа зимой или глубокой осенью, ему скорее всего требуется помощь. 

— Сначала проверьте, а жив ли еж вообще. Можно аккуратно пошевелить его палкой. Если он проявляет признаки жизни, дайте животному шанс выжить! Погуглите, где в Туле принимают животных — какие ветклиники, волонтеры. Не забывайте про материальную ответственность. Нельзя просто скинуть на кого-то заботу об этом животном. Если понимаете, что просто не потянете лечение ежа, пройдите мимо.

Если решили всё же отнести специалистам, аккуратно возьмите его — защитите руки прочными кожаными перчатками или оберните малыша плотной тканью или бумагой, бережно перенесите в коробку. При этом будьте осторожны — еж переносчик ряда бактериальных заболеваний, которые могут передаваться человеку от грязных игл. Также он может быть разносчиком бешенства, его укус опасен.

Ну, а если еж не подает признаков жизни, значит он точно не в спячке, он мертв. Никаких домиков или норок для него строить не нужно. 

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