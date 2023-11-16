В Тулу вертолетом санавиации доставили пострадавшего в аварии под Смоленском

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Накануне медики Тульского центра медицины катастроф выполнили межбольничную эвакуацию пациента из Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

42-летний житель Тулы получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Врачам Вяземской больницы удалось стабилизировать его состояние. Для продолжения специализированного лечения потребовался перевод мужчины в больницу по месту жительства.

— Для быстрой и бережной эвакуации был задействован вертолет санитарной авиации. На борту пациента сопровождали врач анестезиолог-реаниматолог Всеволод Строганов и фельдшер Дмитрий Носов, которые поддерживали и контролировали состояние пациента. Полет занял около полутора часов, мужчина перенес его хорошо, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Вертолет санитарной авиации работает в Тульской области с 2019 года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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